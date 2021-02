A reviravolta de Abel Ferreira: de técnico sem títulos a motivo de orgulho em Portugal

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, pode em um intervalo de apenas cinco semanas mudar do status de um treinador sem títulos para um que tem as mais valiosas e cobiçadas conquistas para um time sul-americano. O português de 42 anos conquistou a primeira taça da carreira ao vencer a Copa Libertadores no último sábado e agora pode acrescentar ao currículo o Mundial de Clubes e no mês que vem a Copa do Brasil. As façanhas têm causado grande repercussão até mesmo em Portugal, com direito a telefonema do presidente do país.

De 30 janeiro até 7 de março, data da decisão da Copa do Brasil, Abel viverá cinco semanas intensas e capazes de transformar ainda mais a carreira do jovem treinador. O título da Libertadores já representou por si só um grande degrau avançado para quem não tinha conquistas no futebol profissional. Porém, a chance de ir mais longe motiva o português a sonhar.

"Ainda há muito a trilhar. É bom sentir essa emoção de ser campeão, mas tem mais coisas a conquistar", disse Abel. O português só havia conquistado como treinador títulos nas categorias de base do Sporting. Mesmo como jogador do clube lisboeta, Abel acumulou apenas quatro conquistas: duas Copas de Portugal e outras duas Supercopas do país.

Se vencer o Mundial de Clubes no Catar, o português vai agregar ao currículo de treinador a segunda conquista da carreira. A terceira pode vir semanas depois, já que em 28 de fevereiro e 7 de março o Palmeiras terá a decisão contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. A equipe já está garantida em 2021 em outra disputa de título. Por ter sido campeão da Libertadores, o time vai encarar o campeão da Sul-Americana, o Defensa Y Justicia, da Argentina, pela da Recopa. Será mais uma chance de Abel erguer uma taça.

A sequência de decisões e de bons resultados podem fazer o treinador entrar para a história mesmo em tão pouco tempo de clube. O português estava no PAOK, da Grécia, até outubro e desembarcou no futebol brasileiro no início de novembro. O Palmeiras ganhou a Libertadores, está na final da Copa do Brasil e teve um bom aproveitamento no Brasileirão. Sob o comando dele, o time conquistou cerca de 60% dos pontos disputados.

"Em Portugal nós compartilhamos conhecimento, e cada um faz o seu caminho. Acima de tudo, (o meu trabalho) foi indicar um caminho e, de uma forma simples, foram construindo uma forma de jogar coletiva", explicou Abel. Discreto, o português prefere dividir os méritos com os jogadores e membros da comissão técnica, mas tem a noção do quanto tem conseguido fazer história no Brasil.

ORGULHO

Os feitos de Abel têm causado grande repercussão em Portugal. A imprensa local deu destaque à conquista da Copa Libertadores e enfatizou mais um trabalho competente feito por um português em outro país. A mesma escola que formou José Mourinho, Jorge Jesus, Nuno Espírito Santo e tantos outros profissionais, vê um outro compatriota fazer sucesso do outro lado do Atlântico.

Para o presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal (ANTF), José Pereira, os resultados de Abel no Palmeiras são motivo de orgulho para os compatriotas. "Para nós é formidável esse sucesso. O Abel é jovem e dá corpo à formação que pregamos para nossos técnicos, com competência, filosofia de trabalho, planejamento de ações e qualidade. Ver o sucesso dele é um grande prazer para nós", disse ao Estadão.

Até quem jogou com Abel Ferreira nos tempos de Sporting se sente feliz com os resultados. O ex-atacante Hélder Postiga disputou as Copas de 2006 e 2014 por Portugal e tem torcido demais pelo ex-companheiro. "Sinto muito orgulho do Abel. Tenho a oportunidade de ser amigo dele. Além de ser um grande profissional, tem mostrado competência e conseguido impor sucesso. O trabalho dele é motivo de orgulho para todos os portugueses", comentou.

O orgulho do povo português se materializou no sábado. Ainda no vestiário do Maracanã, o treinador recebeu a ligação do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que o cumprimentou pela conquista. "Para mim é um orgulho tremendo receber uma mensagem e uma chamada dele. Quero agradecer-lhe em meu nome e da minha equipe técnica, como portugueses que somos", disse Abel no sábado.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

José Pereira, presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal (ANTF)

Por que os técnicos brasileiros têm feito tanto sucesso no Brasil?

Os portugueses têm podido acrescentar alguma coisa ao futebol brasileiro. Nós nos sentimos felizes por isso. Não somos nem mais nem menos espertos que os treinadores brasileiros. Os portugueses se sentem mais à vontade no Brasil pelo idioma, pela cultura e pela relação histórica. Os brasileiros são acolhedores e dóceis.

Quais os segredos da formação dos técnicos portugueses?

Há uma formação sólida em psicologia e métodos de treinamento. Sentimos uma paixão grande pelo futebol e procuramos desenvolver e esquematizar tudo nas equipes. O técnico tem sempre de pensar nesse esquema: para onde ir, o que fazer e como fazer para ter sucesso.

Qual foi a repercussão do título da Libertadores em Portugal?

Os veículos de comunicação deram grande destaque ao título do Palmeiras. Nós aprendemos muito com o futebol do Brasil. E o título do Abel nos deu um orgulho muito grande, pois se trata de uma conquista continental em um país que domina o futebol, como é o caso do Brasil. Sinto a satisfação de saber que nós, como escola de formação, estamos fazendo o trabalho certo. Isso valoriza demais o nosso trabalho.