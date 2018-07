'A rodada foi boa para nós', diz Cuca após derrota do Palmeiras

Apesar da derrota para o Santos, que acabou com uma invencibilidade de 15 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca avaliou como "boa" a rodada. Ele se baseia principalmente no empate por 2 a 2 entre Atlético Mineiro e Flamengo por 2 a 2 no Mineirão. Os dois são rivais diretos na briga pelo título do torneio. "A rodada foi boa para nós. Dos seis pontos que nós tínhamos de vantagem, nós perdemos apenas um. Agora faltam cinco rodadas", disse o treinador. "Em determinado momento, a rodada estava ruim, mas no final foi boa. Fomos favorecidos", resume.

O treinador se refere ao momento em que o Flamengo vencia o Atlético por 1 a 0, o que poderia diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Hoje, ela é de cinco pontos (67 a 62).

Na visão de Cuca, a derrota não abala o lado psicológico do time. Ele se apoia nos três jogos que o Palmeiras fará em casa (Internacional, Botafogo e Chapecoense) até o final do Campeonato Brasileiro para conquistar o título. "Faltam cinco jogos e três são dentro da nossa casa. Santos, Flamengo e Atlético também são candidatos. Precisamos de sabedoria e tranquilidade."

Cuca fez uma avaliação positiva também da atuação do Palmeiras. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o time ficou acuado e deu espaços na etapa final. "Não fizemos um jogo ruim. Finalizamos mais que o Santos. Não foi uma partida de 30 finalizações para cada lado. Foi um jogo mais pegado, pilhado e duro. Perdemos em um lance de infelicidade."