A segunda vitória dá ânimo e dá confiança ao elenco do São Paulo', diz Cuca

Após o triunfo sobre o Goiás por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, o técnico Cuca destacou a importância da segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O São Paulo alcançou a liderança do torneio com seis pontos e leva vantagem sobre o Atlético Mineiro nos critérios de desempate.

“Uma vitória muito importante, numa arrancada do campeonato, te motiva, te dá ânimo, confiança, principalmente para um time jovem como é o nosso, e mostra coisas novas. O jogo começou complicado, demoramos um pouquinho para entender a velocidade pelos lados que eles tinham, neutralizamos, descobrimos espaços pelo lado de campo e numa dessas jogadas chegamos ao gol com Pato”, afirmou Cuca em entrevista coletiva em Goiânia.

O treinador destacou que o time controlou o jogo, abrindo 2 a 0, mas mostrou preocupação com o primeiro gol do Goiás, no final do primeiro tempo. “Fizemos o segundo gol, e o jogo ficou à nossa feição. O Toró deu uma tirada muito bonita, não dava para o goleiro chegar, e nós tivemos o jogo na nossa mão, mas tomamos aos 47 do primeiro tempo o contra-ataque do contra-ataque. O gol deles acabou saindo. Vira outro jogo”, avaliou o treinador.

No segundo tempo, o São Paulo voltou a controlar partida, mas não criou tantas oportunidades de gol. Com Hernanes na vaga de Pato, o São Paulo conseguiu cadenciar a partida, mas ainda assim correu risco de sofrer o empate já nos acréscimos em outro erro no meio-campo, dando de presente o contra-ataque para os adversários.

“Controlamos bem a partida, criamos menos chances, fizemos algumas mudanças, jogando o Antony um pouco mais por dentro. Ao fim do jogo, em cima da hora, tivemos outro vacilo que nós temos que corrigir. É uma equipe jovem, mas temos que corrigir, porque lá na frente podemos ser penalizados”, concluiu Cuca.