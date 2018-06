A seis dias de estreia na Copa do Mundo, seleção de Portugal desembarca na Rússia

A delegação de Portugal chegou neste sábado a Moscou, na Rússia, onde vai ser disputada a Copa do Mundo a partir do próximo dia 14. Contando com Cristiano Ronaldo como seu grande trunfo, a seleção atual campeã da Eurocopa vai cumprir o último período de preparação para o Mundial antes de estreia contra a Espanha, em Sochi, no dia 15.

Jogadores e comissão técnica de Portugal vão treinar em uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Jukovsky, na região metropolitana de Moscou.

Ainda em Lisboa, Portugal venceu o último amistoso que fez antes da Copa. A equipe treinada por Fernando Santos derrotou a Argélia por 3 a 0, na quinta-feira. Nas partidas anteriores, empates por 0 a 0 com a Bélgica, no último sábado, e 2 a 2 com a Tunísia, em 28 de maio.

Depois da partida contra a Espanha, Portugal vai enfrentar o Marrocos, no dia 20, e terminará participação no Grupo B contra o Irã, no dia 25.