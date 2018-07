A seis rodadas do fim do Brasileirão, Palmeiras garante vaga na Libertadores

Com a derrota do Atlético-PR para o América-MG, na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, o Palmeiras está matematicamente classificado para a Copa Libertadores do ano que vem. Mesmo que perca todos os jogos até final do Campeonato Brasileiro, o líder do torneio ficará na sexta posição, com 67 pontos. Essa é a última posição que garante classificação para o torneio sul-americano. Atlético-PR e Grêmio chegam apenas aos 66 pontos, se vencerem todas as partidas.

De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Palmeiras tem 90% de chances de título após a rodada do final de semana. Logo após a vitória sobre o Sport por 2 a 1, no Allianz Parque, o técnico Cuca pediu humildade aos jogadores.

"Ele falou para manter a humildade, pés no chão, jogo a jogo. O Sport fez grande jogo hoje. Sem oba-oba. O título está próximo, a cada vitória estamos mais perto da pontuação que nos dará o título", contou o meia Moisés.

Após a folga de segunda-feira, a primeira em mais de 30 dias, a equipe se reapresenta nesta terça-feira para iniciar a preparação para o clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. O goleiro Jailson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vagner e Vinícius Silvestre disputam a posição.