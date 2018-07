'A seleção está bastante confiante', diz Kleberson

Com a experiência de quem foi titular na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, Kleberson ficou otimista com início da preparação brasileira para a disputa da Copa na África do Sul. "A seleção está bastante confiante. Os jogadores estão motivados para fazer o melhor", revelou o jogador, neste domingo, durante entrevista coletiva no CT do Caju, em Curitiba.

Prestes a completar 31 anos - faz aniversário no dia 19 de junho -, Kleberson acredita que sua experiência pode ajudar o atual grupo da seleção, que tem diversos jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo. Além desse papel dentro do grupo, ele espera conquistar a confiança do técnico Dunga para conseguir uma vaga no time titular.

"Em 2002, era tudo novo para mim. Agora volto mais forte e experiente. Ganhei maturidade e experiência nesse tempo", contou Kleberson, que será reserva no início da Copa. "Cada jogador que está aqui está procurando seu espaço. O mais importante é que a gente chega para ajudar o grupo. Meu trabalho é poder ajudar o grupo a conquistar o hexa".