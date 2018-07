À sombra de Tite, Cristóvão inicia maior desafio da carreira

Apresentado nesta segunda-feira como novo técnico do Corinthians, o técnico Cristóvão Borges admitiu que está diante do maior desafio de sua carreira. "É o maior desafio da minha carreira. Sem dúvida nenhuma. Estou dando mais um salto. É um trabalho que não vai ser fácil, mas estou em um time bom, um time forte. Quero aproveitar oportunidade para dar certo", afirmou o treinador em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava.

O ex-técnico de Vasco, Fluminense e Atlético Paranaense vai substituir Tite, contratado para dirigir a seleção brasileira. Cristóvão chega ao Corinthians, no entanto, sem ter conquistado títulos nos clubes que comandou. "Todos tiveram de conquistar seu primeiro título. Se eu cheguei aqui sem título, devo ter algo importante. Já passei em outros clubes e isso não me atrapalhou. É uma grande chance e quero aproveitar", disse. O técnico de 57 anos e que estava sem clube afirma que recebe uma boa herança.

"O Corinthians é um clube vencedor com um grande treinador, com grandes conquistas. Recebo a herança de um treinador vencedor e um trabalho encaminhado. O Tite é um treinador campeão, mas qualquer um passa por dificuldades. O time vive um momento de reformulação e isso leva tempo. Vou ter de trabalhar da mesma forma, cria um time consistente que possa disputar o título e ser campeão", disse.

No primeiro treinamento, realizado na manhã desta segunda-feira, Cristóvão deu atenção especial às finalizações, pediu triangulações e toques rápidos, principalmente na saída da defesa para o ataque. No final, conversou longamente com os auxiliares. Participaram do treino apenas os atletas que não atuaram na vitória sobre o Botafogo por 3 a 1, no último domingo, no Itaquerão.