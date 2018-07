'A sorte acompanha quem trabalha', diz Fernando Prass

SÃO PAULO - Destaque da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba, nesta quarta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, o goleiro Fernando Prass disse após a partida que o jogo foi o mais difícil enfrentado pela equipe alviverde neste início de Campeonato Paulista. "Foi o jogo mais difícil, eles vieram marcando muito bem e conseguiram chegar com qualidade no ataque. Foram três ou quatro defesas complicadas, mas isso faz parte. Às vezes você trabalha a semana inteira e quase não toca na bola durante o jogo", analisou o goleiro.

Sobre sua grande atuação, o goleiro minimiza e acredita que os méritos da vitória devem ser divididos entre todos os jogadores que participaram da partida. "Ano passado também fiz uma grande partida aqui (em Piracicaba). Acredito no trabalho, pois é isso que dá fruto. A sorte acompanha quem trabalha. Inclusive, sempre brincamos que a gente gosta de treinar a sorte e estamos fazendo isso muito bem", brincou. O Palmeiras volta a campo no domingo, para enfrentar o Audax, às 17 horas, no estádio do Pacaembu. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.