A torcida do Corinthians dá outra demonstração gigantesca de amor ao clube

SÃO PAULO - O amor demonstrado pela torcida do Corinthians nos quase 23 anos sem títulos (1955 a 1977) fez com que ela fosse conhecida como “fiel”. Com a queda para a Série B, em 2008, os fiéis se transformaram em um “bando de loucos” e prometeram amor eterno ao clube. Na madrugada desta terça-feira, no Aeroporto de Cumbica, os corintianos ultrapassaram mais uma vez os limites por uma paixão pelo clube. Cerca de 15 mil torcedores transformaram o saguão do aeroporto em uma verdadeira arquibancada.

Qualquer pessoa que gosta um pouco de futebol se emocionou ao ver a recepção dada ao ônibus que levava jogadores e comissão técnica para o embarque. Destino: o Japão. Nem a minoria, que mais uma vez registrou outro caso de vandalismo, com um rastro de destruição, conseguiu estragar a enorme festa, alegria de uma nação preto e branca. Os não-corintianos aproveitaram para dar uma cutucada: “Quero ver se a volta terá tanta festa assim?” Brincadeira válida. Claro, quem não é Corinthians nesse Mundial de Clubes é Chelsea ou qualquer outro.

Mas esta não é a primeira vez que os corintianos mostram sua impressionante força para apoiar o time. Há exatos 36 anos, em 5 de dezembro de 1976, mais de 70 mil corintianos transformaram a Via Dutra na Via Corinthians. Eles invadiram o Maracanã para empurrar uma equipe esforçado com Tobias, Zé Maria, Moisés, Wladimir, Ruço e Geraldão contra o fortíssimo Fluminense, apelidado de Máquina Tricolor, que contava com Rivellino, Renato, Carlos Alberto Torres, Gil,... na semifinal do Brasileiro daquele ano. O Corinthians venceu nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, debaixo de um verdadeiro dilúvio no Rio.

São esperados 20 mil corintianos no Japão, uma multidão ainda maior daquela que tomou o Maracanã em 76. O adversário esperado na decisão é o inglês Chelsea, de Ramires, Oscar e David Luiz. Os ingleses estão mais preocupados com o desempenho de seu time na Premier League e na Copa dos Campeões. Pouco se fala de Corinthians na Terra da Rainha e por consequência, pouco eles sabem da Fiel, do Bando de Loucos ou da Legião de Alucinados que estará nas arquibancadas dos estádios japoneses.

É bem capaz de o Chelsea se assustar se for enfrentar o Corinthians mesmo. Vai pensar que estará no Brasil. E aí será tarde demais para impedir a vitória corintiana.