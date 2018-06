A três dias da convocação, Coentrão diz que não defenderá Portugal na Copa

O lateral-esquerdo Fábio Coentrão anunciou nesta segunda-feira que não defenderá a seleção de Portugal na Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Sporting admitiu que não está nas condições físicas ideais para disputar a competição.

"Na semana passada, depois de uma grande reunião, informei ao técnico da seleção nacional que, depois de uma temporada de grande desgaste, não me sinto com as condições necessárias para representar a seleção no nível de exigência para o Mundial", escreveu em sua conta no Instagram.

O técnico de Portugal, Fernando Santos, anunciará os convocados do Mundial na próxima quinta-feira. A seleção portuguesa está no Grupo B e estreia na competição contra a Espanha, em 15 de junho, em Sochi. Completam a chave Irã e Marrocos.

Coentrão, de 30 anos, no entanto, não descartou retornar para a seleção de Portugal mais adiante. "Jamais virarei as costas para meu país. Espero poder representar a nossa seleção mais vezes no futuro", emendou.

O jogador já havia pedido dispensa do último amistoso, em março. Na ocasião, alegou problema muscular, apesar de os exames não indicarem lesão. Coentrão tem os direitos vinculados ao Real Madrid e seu contrato vence em 30 de junho.

Na mais recente temporada, ele defendeu o Sporting. No time português, disputou 43 partidas e ajudou na conquista do título da Copa da Liga Portuguesa, a primeira da história do clube. No próximo domingo, também deve estar em campo na decisão da Copa de Portugal contra o Aves.