A três dias da estreia no Paulista, São Paulo está quase definido

O São Paulo que vai estrear no Campeonato Paulista no sábado, às 19h30, contra o Mirassol, no Pacaembu, deverá ser bem parecido com o time titular esboçado pelo técnico André Jardine na Florida Cup. As dúvidas restantes serão sanadas a partir desta quarta, quando a equipe volta a trabalhar no CT da Barra Funda.

"A equipe titular ainda não existe. Acho que viemos aqui para observar quase todos os jogadores. É uma pena que eu não tenha podido colocar todos. E agora ganho mais uns dias de treinamento para pensar muito. Em todas as alternativas que o elenco nos dá, sempre vai ser jogo a jogo. Vão ter jogos que vamos entrar com formações mais ofensivas, outros mais agressivas", analisou Jardine, depois da participação são-paulina no torneio amistoso nos Estados Unidos.

Apesar de os resultados não terem sido os desejados – derrotas para Eintracht Frankfurt (2 a 1) e Ajax (4 a 2) –, o objetivo principal da comissão técnica, que era rodar praticamente o elenco todo durante as partidas, foi concluído com êxito. Dos sete reforços contratados para esta temporada, três parecem largar na frente na disputa por um lugar entre os 11: o goleiro Tiago Volpi, o meia Hernanes e o atacante Pablo.

No quarteto defensivo, Anderson Martins parece ter vencido a concorrência com Bruno Alves e formará a dupla de zaga com Arboleda. Bruno Peres e Reinaldo seguem nas laterais. A maior dúvida, no momento, está no meio-campo, com Jucilei, Liziero e Hudson brigando por duas vagas. Assim, um esboço do São Paulo para sábado teria o desenho tático abaixo:

Outra alternativa, caso Jardine opte por um meio mais robusto e abra mão de jogar com dois pontas, seria colocar Diego Souza ou Nenê no meio, para auxiliar Hernanes na armação. O time passaria a atuar no 4-4-2, com esta configuração:

Vale lembrar que, além do Paulistão, o São Paulo terá de se preocupar com a Libertadores a partir do dia 6 de fevereiro, quando visita o Talleres, na Argentina, pelo primeiro mata-mata que o separa da fase de grupos. Se avançar, ainda terá outro confronto eliminatório pela frente para buscar lugar entre os 32 participantes das chaves do torneio.