A três semanas do início, Copa América tem mais da metade dos ingressos à venda

Mesmo a três semanas do início da Copa América, o torcedor brasileiro não terá dificuldades para comprar ingressos para a maioria das partidas da competição. A carga total de bilhetes para o torneio é de R$ 1,2 milhão, dos quais mais da metade ainda não foi vendida. Das 26 partidas do torneio, somente os três jogos do Brasil na fase de grupos, a final no Maracanã e partida entre Argentina e Colômbia em Salvador estão com as entradas esgotadas.

Segundo balanço do Comitê Organizador Local (COL) enviado ao Estado na última semana, a carga total de ingressos era de 450 mil. Os organizadores apostavam no crescimento das vendas a partir do último dia 15, quando foi aberta a venda em pontos físicos, porém o movimento não foi grande. De acordo com o jornal O Globo, a parcial de bilhetes comercializados até quinta-feira era de 480 mil.

A aumento de 30 mil ingressos entre uma semana e outra fez com que três jogos ficassem com a carga esgotada: a abertura no Morumbi e as partidas na Fonte Nova, em Salvador, entre Argentina e Colômbia e do Brasil contra a Venezuela. A reportagem procurou o COL para pedir informações sobre o andamento das vendas, mas não teve o retorno até a publicação deste texto.

A organização promete realizar nas próximas semanas uma nova etapa de vendas. O quarto lote vai trazer ingressos para todas as partidas, inclusive a final e os demais jogos que neste momento aparecem com carga esgotada. A expectativa é conseguir aumentar o volume de vendas nas próximas semanas, principalmente quando o Brasil passará a receber os torcedores estrangeiros.

Neste mês de maio também teve início a troca de ingressos nos pontos oficiais. Os torcedores que haviam adquirido as entradas pelo site, passaram a poder recolher as entradas em bilheterias nas cinco cidades sede. Para os jogos em São Paulo, os bilhetes custam até R$ 400 para a Arena Corinthians e R$ 350 para os compromissos que serão realizados no Morumbi.

SERVIÇO

Locais de troca de ingressos

Belo Horizonte - Boulevard Shopping - Av dos Andradas, 3000, loja 2034

Porto Alegre - Shopping dos Navegantes - Rua Frederico Mentz, 1561, lojas 103, 104 e 105 C

Rio de Janeiro - Bondinho do Pão de Açúcar - Avenida Pasteur, 520, Urca

Salvador - Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, lojas 102 e 103

São Paulo - Memorial da América Latina - Avenida Auro Soares de Moura Andrada, 664

Venda de ingressos pela internet: www.copaamerica.com