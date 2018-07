A um ano da Copa, ex-participantes de mundiais já estão eliminados

SÃO PAULO – Faltando exatos 365 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2014, as Eliminatórias entram na reta final de definição para ver quem estará ano que vem nos gramados brasileiros. Além do país-sede, apenas o Japão tem sua presença garantida. No entanto, já é possível saber alguns dos países que com certeza ficarão de fora da festa.

ÁSIA

Nas Eliminatórias Asiáticas, seleções já acostumadas com Copas do Mundo deixaram cedo a briga por uma vaga em 2014. Na terceira fase da disputa, foram eliminadas a Arábia Saudita – participante do torneio entre 1994 e 2006 –, a China – presente no grupo do Brasil em 2002 – e a Coreia do Norte – também no grupo brasileiro, só que na edição 2010. Líbano, Jordânia, Iraque e Catar – país-sede do Mundial de 2022 – amargam as últimas posições da quarta fase das Eliminatórias e também estão fora do Mundial de 2014. Outros 30 países com menor expressão no futebol também já estão eliminados.

EUROPA

Matematicamente eliminada, a ausência da Escócia é a mais sentida. Com oito participações em Copas do Mundo no currículo, o país integrante das ilhas britânicas não virá ao Brasil em 2014. Com pouca tradição, Ilhas Faroe e San Marino são outras seleções europeias que não possuem mais chances de classificação. Na Europa, os 53 países se dividem em nove grupos com seis seleções em cada – o grupo I, de Espanha e França, possui uma equipe a menos. Os primeiros de cada agrupamento se classificam diretamente, enquanto os oito melhores segundos colocados disputam uma repescagem pelas quatro vagas restantes. Sérvia, Dinamarca, Turquia e Eslovênia são países que já participaram de Copas e que podem ficar de fora da edição 2014.

ÁFRICA

Nas Eliminatórias Africanas, nenhum ex-participante de Copas do Mundo saiu da luta por uma vaga no mundial de 2014. Sendo disputada a segunda fase das Eliminatórias, estão fora Botsuana, Cabo Verde, Gâmbia, Lesoto, Moçambique, Níger, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, Sudão e Zimbábue.

OCEANIA

As Eliminatórias da Oceania já se encerraram. A campeã Nova Zelândia aguarda o quarto colocado das Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe para a disputa de uma repescagem intercontinental. Integrante do grupo B da Copa das Confederações 2013, o Taiti caiu na disputa e não virá ao Brasil no ano que vem. Fiji, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Papua-Nova Guiné, Samoa, Samoa Americana, Tonga e Vanuatu são os outros eliminados. Vale lembrar que a Austrália disputa a competição pela Ásia.

AMÉRICAS

Tanto na América do Sul quanto nas Américas do Norte, Central e Caribe, todos os participantes das Eliminatórias permanecem com possibilidades matemáticas de classificação, mas há quem esteja na corda bamba. Lembrado até hoje pela ótima campanha na edição de 1998 – quando foi eliminado pela anfitriã França, nas oitavas-de-final – o Paraguai amarga a lanterna das Eliminatórias Sul-americanas e pode ficar de fora do Mundial no Brasil. No Caribe, a Jamaica também é lanterna e, na Copa do Mundo, pode ficar apenas na lembrança da participação da edição de 1998, sob o comando do técnico René Simões.