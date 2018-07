A um mês da Copa, brasileiros buscam título e estádios são testados

SÃO PAULO - A bola rola na Copa do Mundo daqui 30 dias. Em duas semanas, Felipão já estará com o grupo para a preparação final na Granja Comary. Apesar de o Mundial estar batendo à porta, muita coisa ainda acontece antes do apito inicial para Brasil x Croácia na Arena Corinthians.

A começar pelo meio de semana. Nesta quarta-feira, a Arena da Baixada, em Curitiba, um dos estádios com obras atrasadas passará por um teste em jogo amistoso entre Atlético-PR e Corinthians. O duelo vai servir para testar acesso, acomodações, gramado, entre outras coisas.

O Campeonato Brasileiro, no qual Felipão acompanha os goleiros Jefferson e Victor, além dos centroavantes Fred e Jô, terá rodada até dia primeiro de junho. Os convocados, contudo, devem atuar apenas em mais duas rodadas, pois a apresentação será no dia 26.

Neste fim de semana, o lateral-direito titular da seleção brasileira, Daniel Alves, ao lado do craque Neymar, podem conquistar o título espanhol. Para isso, têm de ganhar do Atlético de Madrid, no Camp Nou. O camisa 10 da equipe nacional, contudo, não deve estar em campo. Se recuperando, é quase certo que ficará na torcida pelos companheiros.

Outro homem de confiança de Felipão que pode chegar à seleção com mais uma taça no currículo é o lateral-esquerdo Marcelo. No dia 24, ele estará em campo na decisão da Copa dos Campeões, em Lisboa. Por causa justamente desse jogo, ele será o último jogador a se apresentar na Granja Comary.

A seleção terá dois testes antes de defender seu favoritismo em solo nacional. No dia 3 de junho, em Goiânia, desafia o Panamá. Três dias depois, no Morumbi, faz amistoso com a Sérvia.