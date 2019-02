A um mês da Libertadores, Palmeiras tenta encontrar substituto para Willian

O Palmeiras vive uma espécie de contagem regressiva neste mês de fevereiro. O clube tem no radar a estreia na Copa Libertadores, dia 6 de março, contra o Atlético Junior, na Colômbia, e a necessidade de arrumar até lá um substituto para Willian. Até o momento, o técnico Luiz Felipe Scolari tem feito testes com Carlos Eduardo e Felipe Pires para tentar encontrar um novo titular.

Willian machucou o joelho direito em novembro e precisou passar por cirurgia. Com o atacante fora por pelo menos seis meses e sob risco de perder Dudu, o Palmeiras se concentrou na janela de transferências em buscar pontas. Felipe Pires e Carlos Eduardo se apresentaram como possíveis soluções e tentam mostrar no Campeonato Paulista que merecem ganhar chance.

Felipe Pires é quem desponta em vantagem nesse páreo. O atacante emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, esteve em campo por cerca de 200 minutos nesta temporada e marcou um gol, contra o Oeste. "O gol me deixou muito feliz porque me dá ainda mais confiança pra seguir trabalhando firme e forte. A gente sabe que esse início de temporada é complicado", comentou o jogador.

Reforço mais caro para a temporada, Carlos Eduardo veio do Pyramids, do Egito, por R$ 22 milhões. O jogador foi escalado como titular no clássico com o Corinthians, porém perdeu uma ótima chance de empatar a partida e acabou substituído ainda no primeiro tempo. Utilizado em três partidas até o momento, o atacante ainda não conseguiu se firmar na equipe.

Felipão indicou que nesta temporada deve continuar com o esquema de três atacantes. Dudu ficará aberto pela esquerda, com um centroavante (Borja, Deyverson e Arthur Cabral) e mais outro nome posicionado pela direita. Willian fez esse papel na última temporada, porém o dono da posição em 2019 ainda está indefinido.

Até o primeiro jogo na Libertadores o Palmeiras terá mais quatro compromissos pelo Campeonato Paulista. O clube só atuará aos fins de semana e, inclusive, tem conseguido treinar em dois períodos nos últimos dias. Os adversários na sequência serão Bragantino, Ferroviária, Santos e Ituano.