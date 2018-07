A um ponto de avançar como líder, Inter recebe The Strongest no Sul

O Inter precisa apenas de um empate para confirmar a primeira colocação do Grupo 4 da Copa Libertadores. Com dez pontos, o time enfrenta o segundo colocado da chave, o The Strongest, da Bolívia - os bolivianos têm nove. O jogo desta quarta-feira será às 17h30, no Beira-Rio.

O técnico Diego Aguirre já adiantou que vai mexer pouco no time que goleou a Universidad do Chile, na semana passada, por 4 a 0. Jorge Henrique, que deixou aquela partida em Santiago antes do fim por causa de dores musculares, está confirmado.

Aguirre, porém, vai poupar o zagueiro Alan Costa por causa da sequência de jogos. Alan Costa jogou no fim de semana com o time misto do Inter contra o Brasil de Pelotas, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, e dará lugar a Paulão.

O plano de Aguirre era escalar Réver na zaga, mas o zagueiro sofreu uma lesão no tornozelo direito e virou outra baixa. E, além do defensor, o comandante não poderá contar com Nilton e Vitinho, também lesionados e que poderiam servir como opções no banco de reservas.

O técnico ressaltou que a estratégia de montar duas equipes para jogar o Gauchão e a Libertadores tem dado certo. "Falou-se muito que eu tinha de formar um time. Posso dizer que o Inter tem dois times. E é um mérito dos jogadores que acreditaram na nossa proposta", ressaltou. Mas o rodízio não deve se repetir no domingo, porque o rival na final do Gauchão será o Grêmio.

No The Strongest, o técnico Juan Carlos Paz García ainda não sabe se poderá copntar com o volante Ernesto Cristaldo, que se recupera de lesão. Entretanto, ele terá a volta do cérebro da equipe, Pablo Escobar, que ficou fora da partida passada, contra o Emelec, por estar suspenso.