A uma semana para Copa, Fifa revela que 2,4 milhões de ingressos foram alocados

A apenas uma semana para o início da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta quinta-feira uma nova parcial da vendas de ingressos para o torneio na Rússia. De acordo com a entidade, pouco mais de 2,4 milhões de bilhetes (2.403.116) para os 64 jogos do torneio já foram alocados para torcedores de todo o mundo.

O Brasil é o terceiro país que mais comprou ingressos. Foram 72.512 bilhetes para pessoas do País, atrás apenas da anfitriã Rússia, com 871.797, e Estados Unidos, com 88.825. O Top 10 inclui ainda Colômbia (65.234), Alemanha (62.541), México (60.302), Argentina (54.031), Peru (43.583), China (40.251), Austrália (36.359) e Inglaterra(32.362).

A Fifa anunciou ainda algumas novidades na venda. A entidade informou que colocará 100 mil ingressos extras à venda a partir desta sexta-feira. De acordo com a entidade, estes bilhetes estavam na carga de contingência da própria federação e seriam destinados a patrocinadores e federações.

Esta é a fase final de venda de ingressos para a Copa e vai até o dia da final do Mundial, em 15 de julho. As vendas iniciaram em setembro do ano passado e seguem no site da entidade. A própria Fifa, aliás, alertou para que os torcedores interessados acessem o endereço o mais rápido possível, já que a procura tem sido intensa.