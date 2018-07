A uma vitória da Libertadores, Inter encara o Palmeiras

Precisando de uma vitória neste sábado para garantir vaga na Copa Libertadores de 2015 com uma rodada de antecedência, o Internacional entra em campo contra o Palmeiras, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, sem Nilmar. O atacante sofreu uma lesão muscular, até participou do treino na última quinta-feira, mas foi cortado.

"O Nilmar só treinou oito minutos ontem (quinta). Não dá para levar alguém que pode sentir. Começar o jogo é impossível. No banco ainda estou vendo, mas acho muito difícil", disse o técnico Abel Braga.

Valdívia pode entrar no meio de campo e Wellington Silva, no lugar de Gilberto na lateral direita. O meia Alan Patrick, que passa por avaliação médica, é dúvida, assim como Jorge Henrique.

"O Jorge (Henrique) está sempre disponível para a equipe. Ele pensa primeiro na equipe para depois pensar nele. Mas é um jogador muito experiente e ele sabe que vou querer ele por inteiro. É aquele camarada extremamente importante. É um jogador tático. Então a dedicação dele tem que ser 100% de entrega", explicou Abel Braga.