A união e o talento fizeram a diferença no tetra, lembra Zetti

Zetti é um dos 23 tetracampeões com a seleção brasileira. Experiente, o goleiro havia conquistado, com o São Paulo Futebol Clube, em 1992 e 1993, o bicampeonato mundial. Mesmo com os títulos conquistados, Zetti afirma que não imaginava tamanha repercussão após o título alcançado na Copa do Mundo dos Estados Unidos.

Em entrevista ao Estado, o goleiro relembra as histórias que fizeram parte da campanha do tetracampeonato. Além de exaltar a união do grupo de Carlos Alberto Parreira, Zetti destaca a experiência dos jogadores, o trabalho tático e físico, além do elenco brasileiro. Para ele, foi preciso jogar feio para encerrar o jejum de 24 anos sem títulos mundiais. O goleiro ressalta, entretanto, que a qualidade técnica e a força física dos atletas brasileiros foram fundamentais para a conquista.

Qual era o grande trunfo daquela equipe?

Tivemos vários fatores positivos. Um deles, importantíssimo, foi ter alguns jogadores da Copa de 1990. Logo que nos chegamos a Los Gatos, tivemos uma reunião, logo na primeira noite, entre todos os membros daquela campanha, com a comissão técnica, dirigente e jogadores. Deixamos claro o que ia acontecer durante todo o período de preparação. Foi uma cartilha que seguimos à risca. Falamos da importância do resultado, da pressão que era tentar conquistar o título depois de 24 anos. Além disso, o Parreira conhecia bem o grupo. Isso foi muito importante.

E como era o ambiente entre os jogadores?

Marcou muito a união que nós tivemos na época e existe até hoje. Não teve vaidade. O Romário, por exemplo. Sabíamos da importância dele para o grupo. Ele era o grande nome, mas também havia o coletivo que fazia a diferença. O coletivo associado ao talento fez a diferença.Era um grupo de amigos, havia um respeito muito grande entre nós. A convivência ajudou muito. Eu dividia o quarto com o Mauro Silva. O Dunga com o Romário, o Raí com o Leonardo.

O grupo fez a diferença? Houve muitos problemas de contusão..

Aquela seleção era muito forte. Havia muitos jogadores bons. Saíram Raí, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Leonardo. E os reservas deram conta do recado. A equipe estava preparada para aquele momento. Todos já tinham no seu currículo alguma passagem interessante no futebol, com muita experiência.

Você conversou com o Taffarel antes dos pênaltis contra a Itália?

Antes da decisão por pênaltis, não. Pênalti é treinamento, não é sorte. O nosso treinamento naquela semana foi muito forte. Eu, ele e o Gilmar treinamos muitos pênaltis, assim como os jogadores de linha. O Taffarel tava muito bem preparado. Ele é um cara que faz a diferença. Era muito rápido, com uma excelente colocação. E tinha a fama de pegar pênaltis. Não houve uma conversa, mas minha participação e do Gilmar foi muito importante. Foi uma parceria que deu certo. Passamos força para ele, nos vestiários, nos treinamentos, nos vestiários, nos aquecimentos. Foi muito legal.

O jeito de jogar gerou críticas. O que você acha disso?

Jogamos feio, mas tinha que jogar daquele jeito para ganhar o título. Copa do Mundo é muito rápida.

A preparação física foi um dos pontos altos? Fazia muito calor nos Estados Unidos.

Nós tivemos uma adaptação tranquila. Fizemos um treino muito forte em Teresópolis. Nossa adaptação ao clima da Califórnia foi muito boa. O Romário não podia ficar correndo em volta do campo. Ele fazia muita bicicleta, muito trabalho localizado. O Bebeto também. Outros tinham que treinar mais forte mesmo, para marcar forte. Fazíamos muito trabalho na piscina, o regenerativo. O Moraci Santa'ana foi brilhante no trabalho.

E a parte tática?

O Parreira fazia muito trabalho tático. A repetição de movimento. Era ataque contra defesa, campo reduzido. Também foi importante. Era um grupo que reuniu qualidade técnica com força física.

Você tinha noção do tamanho do feito que haviam conquistado?

Confesso que eu não tinha noção. Eu já tinha conquistado dois Mundiais com o São Paulo, as duas Libertadores. Ser campeão do mundo é indescritível. Eu não tinha noção, acho que ninguém tinha. Sabíamos que o Brasil iria esperar por nós, mas não da maneira que foi. Quando o avião chegou a Recife, vimos a praia de Boa Viagem lotada. Vimos também os caças ao lado do avião. Foi fantástico. Depois fomos para Brasília, Rio e São Paulo. Não imaginava que seria tanta festa.