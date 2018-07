'A vaga na Libertadores não nos basta', diz Rafael Tolói

Ao bater o Santos no último domingo pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo garantiu sua volta à Copa Libertadores em 2015. Porém, ao menos para o zagueiro Rafael Tolói, a vaga não basta. Ele acredita que, pelo futebol que o time tem mostrado, seria justo terminar o ano com o título da Copa Sul-Americana.

"A gente conquistou o objetivo que era a vaga na Libertadores, mas nossa equipe vem muito bem, fazendo bons jogos, e merece terminar com o título". Campeão da Sul-Americana há dois anos, Tolói valoriza a importância do torneio internacional. "É uma competição muito legal. Fomos campeões em 2012 e foi muito importante para nós. Então, a gente espera que este ano seja igual", afirmou o zagueiro.

Provável titular nesta quarta-feira, quando o São Paulo decide vaga na final da competição contra os colombianos do Atlético Nacional, no Morumbi, Tolói exalta a importância de não sofrer gols após a derrota por 1 a 0 fora de casa. "Vamos procurar dar tranquilidade para nossos jogadores ofensivos. Eu, o Édson (Silva) e todos que estiverem marcando vão procurar estar focados e atentos para não sofrer os gols e também jogar de forma natural".

Esta é a terceira vez seguida que o São Paulo disputa as semifinais da Copa Sul-Americana. Em 2012, bateu a Universidad Católica, do Chile, para chegar à final polêmica contra o Tigre, que terminou em briga generalizada no vestiário e W.O dos argentinos, que decidiram não voltar para o segundo tempo. No ano passado, o rival foi a Ponte Preta, e o São Paulo foi surpreendido ao cair por 3 a 1 em pleno Morumbi.

Neste ano, contra o Atlético Nacional, o time paulista perdeu a partida de ida, na Colômbia, por 1 a 0. Por isso, precisa vencer por 2 gols de diferença nesta quarta no Morumbi. O 1 a 0 leva para os pênaltis. Do outro lado da chave, Boca Juniors e River Plate protagonizam clássico que vale vaga na decisão.