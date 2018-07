'A verdade é que quero ficar em Madri', diz Kaká após jogar partida completa

SÃO PAULO - O joelho melhorou e Kaká respondeu. Depois de mais de um ano sem poder jogar uma partida completa, o meia brasileiro defendeu o Real Madrid contra o Atlético de Bilbao neste fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, e marcou dois gols, ambos de pênalti, e deixou um recado para a torcida do Real Madrid: ele quer continuar no clube.

"Alguns diziam que eu queria ir embora. Outros que eu não queria jogar em Madri. A verdade é que quero ficar em Madrid", disse Kaká em entrevista ao jornal espanhol As. O meia afirmou que o que quer mesmo é "jogar". "Mesmo que se digam muitas coisas, eu sei qual é a verdade. Que estou trabalhando para jogar no Real Madrid", completou.

Kaká também deixou claro que não tem problemas com Mourinho, nem com o presidente do Real Madrid. "O único problema que tive foi meu joelho. Uma lesão física que me limitava para jogar com nível máximo e espero que não aconteça mais".

O meia não deixou de comemorar a volta aos campos, diz estar "feliz, sorridente" e não demorou a receber os parabéns, por twitter, de ilustres companheiros brasileiros, como Elano, Rivaldo e Ronaldo.

Mas Kaká afirma que ainda tem uma "dívida" com o Real Madrid. "Me incomoda um pouco [ter ficado parado], porque ainda não tive a oportunidade de cumprir com as expectativas", afirmou.