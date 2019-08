A volta de Luxemburgo

Nossos ídolos do banco de reserva, se é que há ídolos à beira do gramado, são aqueles treinadores que mantêm postura ofensiva acima de tudo, aliada ao bom entendimento e leitura da partida e que pregam o jogo bonito e inteligente durante os 90 minutos. Se misturar a tudo isso boas doses de tática, o cara vai ao céu nos braços da torcida e também da mídia.

A terra arrasada das últimas temporadas nesta função, que já foi, mas não é mais, a mais bem paga de um time de futebol, fez muito rapidamente o torcedor enterrar as velharias da profissão, apoiar a entrada de novos técnicos e se render ao esquema de jogo dos estrangeiros Sampaoli, do Santos, e Jorge Jesus, do Flamengo.

Em São Januário, ontem, uma dessas “velharias”, não na minha opinião, voltou à cena em grande estilo. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, comandante do Vasco, que, em casa, superou o São Paulo por 2 a 0 e quebrou sequência de cinco vitórias do time do Morumbi, atualmente liderado dentro de campo pelo camisa 10 Daniel Alves.

Depois de descer ao inferno nesse Brasileirão 2019, Luxa resgata o Vasco e o coloca na antessala da primeira página da tabela de classificação, bem próximo dos dez primeiros colocados. Há um finzinho de turno (três rodadas) e todo um returno pela frente.

Registro aqui o que ando falando por aí: focado, sem se meter em confusão fora de campo ou o bedelho onde não é chamado, Luxemburgo enxerga futebol como nenhum outro e é capaz de arrumar qualquer equipe. Ele precisou de dois meses para mudar a posição do Vasco e resgatar São Januário, fazendo do estádio um alçapão no Rio. Contra o São Paulo, como admitiu o próprio Cuca, o Vasco ganharia a partida mesmo sem a expulsão do jogador tricolor – Raniel ganhou vermelho do VAR ainda no primeiro tempo em mais uma daquelas conversas “intermináveis” e chatas do árbitro na cabine da TV.

O elenco vascaíno não tem sobras, mas sabe jogar. Luxemburgo conseguiu fazer com que todos marcassem e não dessem espaço, sobretudo em cima de Daniel Alves. Em alguns momentos, havia dois atletas cruzmaltinos na disputa da bola. Parecia uma recomendação clara parar as jogadas quando a coisa apertava, sem maldade, mas fazendo a falta para a jogada não seguir.

Luxemburgo montou seu Vasco de modo a tentar deixar seu melhor atacante, Talles Magno, de apenas 17 anos, frente a frente com o espanhol Juanfran, de 34. Foi uma disputa leal e bonita, ora para um, ora para outra.

Mas quem levou a melhor foi o garoto, autor do primeiro gol e de jogadas ofensivas importantes. Talles tem muito a aprender ainda. Certamente Luxemburgo vai orientá-lo nesse caminho. Medo de escalá-lo em grandes jogos o treinador não tem. Talvez até peça para o garoto tirar do nome artístico o sobrenome Magno. Talles sozinho é mais forte. É fato que Luxemburgo trabalha sorrindo, e não somente quando ganha. Ele está feliz no Vasco, que o resgatou de suas participações em programas esportivos para devolvê-lo aos treinos e vestiário.

Quando a torcida vascaína começou a ofender jogadores rivais e o árbitro Daronco com xingamentos homofóbicos, proibido pelo STJD a partir desta rodada do futebol brasileiro, foi Luxemburgo quem pediu para eles se acalmarem, sabedor da punição em dinheiro (até R$ 100 mil) e pontos que seu time poderá sofrer após análise da súmula.

Com as vitórias e os pontos, o Vasco vai escalando a tabela, quietinho e sem alarde. Luxemburgo veio ao Allianz Parque visitar o Palmeiras e levou de São Paulo um pontinho na bagagem. Aos poucos, ele vai passando confiança ao elenco, que até outro dia era escorraçado em São Januário, e dando a seus jogadores o direito de sonha. Porque Vanderlei Luxemburgo está de volta.