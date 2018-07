'À vontade' no Atlético-MG, Fred pede humildade para iniciar recuperação Contratado há apenas seis dias, Fred já se sente à vontade no Atlético Mineiro. Tão à vontade que já dá conselhos para recuperar o time, atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão. Para o reforço atleticano, a equipe precisa ter "humildade" e "dar um passo de cada vez" para começar a reação e continuar sonhando com o título.