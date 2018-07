Abaixo-assinado na internet pede volta do 'Tropeirão do Mineirão'

O fechamento do antigo Mineirão para as reformas da Copa do Mundo , em 2010, levou embora uma antiga tradição do futebol mineiro e da cidade de Belo Horizonte: o feijão tropeiro. Uma decisão da Justiça impede os barraqueiros e barraqueiras de atuar nas imediações do estádio há pelo menos quatro anos. Tais comerciantes estão presentes no entorno do estádio desde que ele foi construído, em 1964, e já faziam parte da vida cultural da cidade. Na internet, circula um abaixo-assinado pedindo a volta do 'Tropeirão do Mineirão'.

Mais de 150 famílias se sustentam por meio da venda de alimentos nos arredores do estádio e dependem da liberação da Justiça para voltar ao trabalho, de acordo com os organizadores do pedido. Por isso, foi criada a Associação dos Barraqueiros do Entorno do Mineirão (ABAEM), que luta pelas causas e pelos direitos destes trabalhadores que ocupam o espaço há meio século. A entidade briga pelo retorno às imediações do Mineirão desde 2010, quando o local entrou em obras para a Copa e nunca mais teve o ambiente de reunião dos torcedores nas barracas após os jogos. Ernani Francisco Pereira, um dos membros mais ativos com relação à questão, se vê desamparado pelas autoridades.

"É um absurdo. Já nos garantiram a volta ao trabalho em fevereiro, mas ninguém aqui está interessado em nos ajudar. Hoje (quarta), estive em reunião com representantes de uma organizada do Atlético-MG em que pedi para que erguessem uma faixa em apoio à nossa causa na hora da transmissão do jogo na TV. Houve uma série de reuniões com representantes da prefeitura e do governo e eles praticam um verdadeiro descaso conosco", afirmou o membro da associação ao Estado, por telefone.

Há, inclusive, reclamações de torcedores a respeito dos alimentos vendidos do lado de dentro do estádio, onde existe uma lanchonete em que se encontra o feijão tropeiro. As torcidas reclamam do sabor do prato, que consideram muito diferente daquele vendido pelos barraqueiros. Durante a Copa, também havia feijão tropeiro no Mineirão. Outro problema é o preço 'padrão Fifa'. "Ninguém perguntou nada para os torcedores na hora de projetar estas arenas. Na Europa, eles pedem a volta da geral nos estádios até hoje. Nós, os barraqueiros, estamos lá desde o começo, criamos laços com a massa e ela merece a volta da alimentação popular", diz Ernani Pereira. Ele garante que os restaurantes internos do estádio não se comprometem com a qualidade do alimento e chegaram até a servir feijão tropeiro 'importado' na Copa do Mundo.

Pereira ainda afirma que a entidade negocia, na Justiça, um ressarcimento pelos quatro anos em que não puderam trabalhar no Mineirão. "Muitos de nós, barraqueiros e barraqueiras, nos espalhamos pela região metropolitana em busca de novos postos de trabalho. Mas de modo clandestino e informal. Essa é a nossa situação". Ao todo, mais de 13 mil pessoas assinaram o documento disponível na internet até essa quarta-feira à tarde.