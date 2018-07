Abalado, elenco do Corinthians busca motivação após morte de torcedor

SÃO PAULO - O zagueiro Paulo André, um dos líderes do elenco do Corinthians, revelou nesta sexta-feira que o grupo está bastante abalado com a morte do garoto Kevin Douglas Beltrán, ocorrida no jogo de quarta-feira contra o San Jose, e que coube ao gerente de futebol Edu Gaspar conversar com os atletas antes do treino para tranquilizá-los. O recado foi que eles deveriam se concentrar nos jogos enquanto a diretoria recorria da punição recebida pela Conmebol.

"A gente está tentando se motivar, mas acaba falando mais sobre o ocorrido do que sobre o que está para acontecer. De qualquer forma, começou a preparação para o jogo contra o Bragantino (domingo, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Paulista). Precisamos vencer e trazer um pouco de tranquilidade para o ambiente", disse.

Paulo André acha que a morte do garoto foi acidental e não premeditada. "O que aconteceu na Bolívia foi uma grande fatalidade", disse. Por isso, ele acredita que a punição ao Corinthians é injusta. "Não sei até que ponto o clube poderia ou deveria ser prejudicado."

O zagueiro, no entanto, cobrou que o responsável pela morte do garoto seja identificado e punido, e o caso sirva para mudar o futebol. "Se a gente não mudar a atitude e a fiscalização, daqui a seis meses isso pode voltar a acontecer", disse.

Paulo André ainda endossou as palavras do técnico Tite que, na quarta-feira, após o empate por 1 a 1 com o San Jose, disse que trocaria o título mundial pela vida do jovem. "Acho que Tite quis mostrar o valor da vida, da importância para todos nós. Não há nada que pague uma vida." Segundo o zagueiro, se o time ganhar a Libertadores dedicará o título a Kevin.