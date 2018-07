Abalado, Juan Mata admite que Chelsea vive 'momento duro'

YOKOHAMA - O meio-campista Juan Mata não esconde a decepção por ter sido derrotado junto com o Chelsea na final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogador admitiu abatimento nesta segunda-feira, por meio de seu blog no site oficial do clube inglês, ao comentar a vitória do Corinthians por 1 a 0, conquistada no último domingo, em Yokohama, e reconheceu que hoje a equipe inglesa vive um "momento duro", embora tenha chegado ao Japão na condição da atual campeã europeia. E a fase complicada da equipe se deve ao fato também de que a mesma acaba de ser eliminada de forma precoce desta edição da Copa dos Campeões.

"Hoje (segunda-feira), como você pode imaginar, estou escrevendo para vocês com o gosto ruim da derrota. Estou em meu quarto de hotel, sozinho, ainda pensado sobre a final que nós perdemos apenas algumas horas atrás", afirmou o jogador espanhol, no início do texto que postou em seu blog, no qual em seguida lamentou o fato de o Chelsea não ter conseguido aproveitar as oportunidades que teve de marcar gols diante dos corintianos.

"O sonho de se tornar o clube campeão do mundo desapareceu com o apito final. Tive a sensação de que nós estivemos perto de conquistar o troféu; que nós criamos chances suficientes para, ao menos, marcar; que, apesar de nosso desempenho não ter sido brilhante, nós fomos competitivos até o final", enfatizou.

Em seguida, porém, Mata admitiu que o Corinthians mereceu levar o título e exaltou a grande atuação de Cássio, que evitou gols do Chelsea com ótimas defesas. "Ele foi premiado como homem do jogo graças às defesas que fez. Sabíamos que o Corinthians era um grande time, com um lado muito físico e competitivo. E eles mostraram o porquê. Eu dou os parabéns para eles", disse Mata, destacando também que a viagem de volta para a Inglaterra será bem "mais longa" do que a de ida ao Japão, tendo em vista o abalo sofrido com a derrota para os corintianos.

Mata ainda lembrou que o Chelsea precisa esquecer a decepção da derrota do último domingo e focar logo os próximos objetivos a serem alcançados. "É um momento duro, especialmente para os torcedores do Chelsea que vieram para o Japão e os que estavam nos apoiando de casa. Muito obrigado a todos vocês por seu apoio incondicional. Espero que possamos desfrutar de bons momentos e levantar mais troféus para o clube e para vocês em breve. Nos ainda estamos jogando para ganhar quatro troféus e vamos dar tudo o que temos para ter sucesso em cada uma dessas competições. Além disso, quem sabe, podemos jogar esse torneio um dia de novo. Isso seria um sinal muito bom", projetou.