Abalado, Mantuan recebe apoio dos companheiros no Corinthians

O lateral-direito Mantuan foi um dos jogadores mais abalados após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o São Paulo, no domingo, pois uma falha dele deu início a jogada que resultou no gol tricolor. Os jogadores corintianos saíram em defesa do companheiro e asseguram que a confiança em sem futebol continua a mesma.

Mantuan tem atuado no lugar de Fagner, que está com a seleção brasileira que enfrentará a Alemanha, nesta terça-feira. A tendência é que o garoto seja mantido na equipe para o clássico desta quarta-feira. O atacante Pedrinho, que jogou com Mantuan na base corintiana, disse que sentiu o amigo bastante abalado, mas tentou ajudá-lo a se recuperar.

"Ele é um amigo, que só merece coisas boas. Tenho certeza de que ele não vai abaixar a cabeça. Voltei com ele para casa, conversamos pouco, porque ele estava um pouco abalado, mas falei que ele é um grande jogador, e jogadores vivem de erros também. Até acho que ele fez um grande jogo, mas infelizmente um erro acaba manchando um pouco", disse o atacante.

A comissão técnica também trabalha para não deixar o menino se abalar. Mantuan tem chamado a atenção do técnico Fábio Carille pelo bom desempenho nos treinamentos e, embora seja volante de origem, tem sido testado na posição e agradou tanto o treinador que Léo Príncipe, reserva imediato de Fagner, não foi sequer inscrito para a disputa do Paulistão.