Abatido, elenco do São Paulo ressalta raça e vontade

CURITIBA - A eliminação na semifinal da Copa do Brasil, com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, deixou o elenco do São Paulo bastante abatido. Os jogadores mal conseguiram falar na saída do gramado, quando o jogo acabou.

"Não faltou raça e vontade. O que temos para dizer à torcida é que tentamos. Faltou posicionamento, mais atenção, matar o jogo quando tivemos as possibilidades", analisou o meia-atacante Lucas, um dos principais jogadores do elenco do São Paulo.

Para o zagueiro Rhodolfo, houve falta no primeiro gol do Coritiba, marcado por Emerson. "Demos bobeira, eles bateram o escanteio muito rápido e nem deu tempo de chegarmos para marcar. Achei que foi falta do Emerson em mim, ele se apoiou com as duas mãos", explicou o jogador.

No caso do volante Denilson, a eliminação deve significar o fim da sua segunda passagem pelo clube. Ele tem contrato de empréstimo até o dia 31 de junho e o Arsenal exige seu retorno. "Eu queria voltar com um título. Sempre falei para todo mundo que minha vontade é ficar, mas é difícil falar qualquer coisa agora, não dá para saber o que pode acontecer. O coração fica partido, porque a torcida nos apoiou a todo instante e não conseguimos retribuir", lamentou o jogador.