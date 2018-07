ABC acerta com técnico Toninho Cecílio para a sequência da Série B O ABC confirmou a contratação do técnico Toninho Cecílio para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, demitido após a derrota da última quarta-feira, para o Paraná, por 4 a 1, em Natal, pela 13ª rodada.