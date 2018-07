ABC anuncia acerto com técnico Waldemar Lemos

Assim que chegar a Natal, Lemos já será apresentado à imprensa e aos jogadores. Esta será a sua primeira experiência no futebol potiguar. Waldemar trabalhou por muito tempo como auxiliar do irmão e também técnico, Oswaldo de Oliveira, do Botafogo. Ele assumiu oficialmente a função de treinador em 2006, quando dirigiu o Flamengo.

Desde então, ele já trabalhou em vários clubes brasileiros, como Figueirense, Atlético-PR, Náutico e Sport, e também do exterior - Harbour View, da Jamaica, e Pohang Steelers, da Coreia do Sul.

O anúncio com Waldemar Lemos acontece dias depois de o clube ter rejeitada proposta ao técnico Zé Teodoro. O treinador tinha acordo verbal com o ABC, mas desistiu do acerto para assinar com o Náutico, no fim de semana.

A missão do novo comandante do ABC não será nada fácil. O ABC ocupa a lanterna da Série B, com apenas dois pontos e nenhuma vitória. O time alvinegro volta a campo justamente contra o ex-time de Waldemar, o Atlético-GO, no dia 6 de julho, às 16h20, em Natal.