ABC anuncia contratação do técnico Givanildo Oliveira

Givanildo Oliveira tem 64 anos e estava sem clube desde que deixou o Paysandu durante a Série C deste ano. Ele iniciou a Série B no comando do América Mineiro. O experiente treinador acumula passagens por Sport, Santa Cruz, Vitória, Fortaleza, América-MG e Náutico, entre outros. Ele chega com a missão de livrar o ABC do rebaixamento para a Série C.

O time potiguar se encontra na 15ª colocação, com 33 pontos, cinco a mais que o próprio Bragantino, adversário do próximo sábado e primeiro da zona de rebaixamento, com 28 pontos.