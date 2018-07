ABC bate Bragantino e fica mais longe do rebaixamento

A equipe de Natal entrou em campo pressionada, com três derrotas consecutivas, que derrubaram o técnico Ademir Fonseca. O Bragantino, na sua luta para deixar a zona de degola, tinha empatado em casa diante do Barueri, por 2 a 2.

O time potiguar usou o tradicional esquema 4-4-2, enquanto que o paulista optou pelo 3-5-2. Quem se deu melhor foi o Bragantino, com os alas mais livres para o apoio e chegando com mais consciência no ataque. Dessa forma, criou várias chances, duas delas nos pés de Tiago Luís, que foi lançado em velocidade nas costas da defesa, aos 24 e aos 25 minutos. Em uma delas, chutou por cima. Na outra, o goleiro Camilo desviou para escanteio.

O ABC não chegou no ataque. E sua única chance real de gol surgiu em uma tentativa de corte do zagueiro André Astorga. Mas ele bateu errado na bola, que quase enganou o goleiro Gilvan. A bola tirou tinta da trave esquerda.

No segundo tempo, o ABC voltou mais adiantado. Pressionou o adversários nos primeiros minutos até chegar no gol da vitória, aos 11 minutos. Cascata dominou quase na linha da grande área e chutou. A bola quicou na frente de Gilvan e entrou. Na comemoração, Cascata fez gesto de "bananas" para a torcida, que vinha pegando no seu pé. No final do jogo, ele disse que "mostrei ter sangue nas veias e não fiz banana para ninguém".

No minuto seguinte, Ederson quase ampliou ao chutar uma bola no travessão. O Bragantino demorou para sair ao ataque. Só fez pressão, mas sem objetividade. Não mereceu melhor sorte.

Na próxima terça-feira acontece a 32.ª rodada completa, com 10 jogos. O ABC vai enfrentar o Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Já o Bragantino vai receber o Avaí, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 0 BRAGANTINO

ABC - Camilo; Pedro Silva (Ivan), Flávio Boaventura, Vinícius, Renatinho Potiguar; Bileu, Serginho, Walter Minhoca e Cascata (Gladstone); Éderson e Adriano Pardal (Raul). Técnico: Givanildo Oliveira.

BRAGANTINO - Gilvan; André Astorga (Tito), André Vinícius e Kadu; Diego Macedo, Carlinhos, Acleisson, Tiago Luís (Caion) e Bruno Iotti; Malaquias (Wallace) e Lincom. Técnico: Vágner Benazzi.

GOL - Cascata, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cascata (ABC); André Astorga, Diego Macedo e Kadu (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Tito (Bragantino).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 57.427,00.

PÚBLICO - 7.040 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).