ABC bate o Paysandu, mas continua lanterna da Série B

O ABC, 52 vezes campeão potiguar, venceu pela primeira vez em dez jogos, tem seis pontos, e segura a lanterna. O Paysandu, 45 vezes campeão paraense, continua com nove pontos, em 17.º lugar. Sem vencer há cinco jogos, o clube pode demitir o técnico Givanildo Oliveira.

O jogo começou movimentado. A primeira chance de gol aconteceu, de falta, os 18 minutos, quando Erick Flores bateu de longe e Marcelo, do Paysandu, espalmou. No minuto seguinte, o time paraense deu o troco em chute de fora da área de Eduardo Ramos, que Rafael botou para escanteio.

Numa sequência de tentativas, o ABC abriu o placar aos 24 minutos. A jogada começou do lado direito, a defesa rebateu duas vezes até que a bola ficou nos pés de Guto. Mesmo fora da área ele chutou forte e com efeito. A bola fez curva e ainda tocou na trave antes de entrar.

O Paysandu voltou mudado para o segundo tempo, com Marcelo Nicácio e Wanderson nos lugares, respectivamente, de Jean e Ricardo Capanema. Nicácio assustou numa cabeçada aos dois minutos, que Rafael espalmou, evitando o empate.

Mas o ABC foi mais eficiente nos contra-ataques e marcou mais dois gols na parte final. Aos 33 minutos, Pingo pegou o rebote da defesa e bateu de bico no cantinho esquerdo do goleiro. E aos 38 minutos, Bileu apareceu no lado esquerdo da grande área. Mesmo marcado por dois zagueiros deu uma finta de corpo e chutou no canto direito, fechando o placar 3 a 0. Aos 44 minutos, Bileu quase ampliou ao chutar uma bola no travessão.

Na terça-feira acontece a 11.ª rodada completa, com 10 jogos. O ABC vai enfrentar o São Caetano, em São Caetano do Sul, a partir das 21h50, enquanto no mesmo horário o Paysandu vai receber o Figueirense, em Belém.

FICHA TÉCNICA:

ABC 3 X 0 PAYSANDU

ABC - Rafael Roballo; Renato, Flávio Boaventura, Lino e Guto; Bileu, Edson, Erick Flores e Diogo Barcellos (Pingo); Tony (Leandro Santos) e Wanderley (Alvinho). Técnico - Waldemar Lemos.

PAYSANDU - Marcelo Marinho; Fábio Sanches, Jean (Marcelo Nicácio) e Raul; Yago Pikachu, Ricardo Capanema (Wanderson), Zé Antônio, Eduardo Ramos e Alex Gaibú; Iarley e Careca. Técnico - Givanildo Oliveira.

GOLS - Guto, aos 24 minutos do primeiro tempo. Pingo, aos 33, e Bileu, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Jean, Zé Antônio, Eduardo Ramos e Alex Gaibú (Paysandu). Wanderley, Bileu, Erick Flores, Flávio Boaventura e Renato (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Sanches (Paysandu)

RENDA - R$ 13.832,00

PÚBLICO - 2.437 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).