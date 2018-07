ABC bate Paraná na estreia do técnico Roberto Fonseca

Na estreia do técnico Roberto Fonseca, que substituiu Moacir Júnior, o ABC voltou a respirar e se garantiu fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time potiguar derrotou o Paraná por 2 a 1, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 32.ª rodada, quebrando a invencibilidade da equipe paranaense.

Com a vitória, o ABC chega aos 38 pontos e sobe para a 14.ª posição. Já o Paraná encerra a sua invencibilidade de cinco jogos - empates com Oeste, América-MG e Ponte Preta e vitórias diante da Portuguesa e do Luverdense - e é o 13.º colocado, com 40 pontos.

Apoiado pelo seu torcedor, o ABC começou a partida mostrando que poderia jogar no ataque. Explorando as laterais do campo, o time potiguar levava perigo para a defesa do Paraná. Logo aos 10 minutos, Madson subiu com liberdade pela direita e cruzou para a área. Michel Benhami chutou forte e Marcos fez grande defesa.

Uma substituição do técnico Roberto Fonseca no segundo tempo mudou o rumo da partida. Ele resolveu apostar no experiente João Paulo, que entrou inspirado e decidiu o jogo. Logo aos 18 minutos, Madson fez uma grande jogada pela direita e cruzou rasteiro para trás. Bem posicionado, o atacante chutou de primeira no canto e abriu o placar.

O mesmo camisa 23 voltaria a balançar as redes aos 20 minutos. Depois de belo passe de Rodrigo Silva, ele recebeu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro Marcos. Com muita calma, escolheu o melhor momento e chutou no canto esquerdo, sem chances de defesa.

Mostrando que não estava entregue ao resultado, o Paraná foi ao ataque e conseguiu diminuir aos 30 minutos. Depois de cruzamento de Paulinho, Léo Mineiro cabeceou e Gilvan fez grande defesa. No rebote, Adaílton só tocou para dentro do gol.

O ABC volta a campo somente no sábado da próxima semana, às 17h20 (de Brasília), para enfrentar o América-MG, novamente no estádio Frasqueirão, em Natal. Já o Paraná jogará na sexta, às 21h50, contra o Vasco, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela 33.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 1 PARANÁ

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Marlon e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Ronaldo Mendes e Michel Benhami (Patrick depois Marcel); Rodrigo Silva e Zambi (João Paulo). Técnico: Roberto Fonseca.

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Cleiton, Alisson (Paulinho) e Alef; Ricardinho, Jean (Thiaguinho), Edson Sitta e Lúcio Flávio; Carlinhos (Léo Mineiro) e Adaílton. Técnico: Ricardinho.

GOLS - João Paulo, aos 18 e aos 20, e Adaílton, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel e Daniel Amora (ABC); Chiquinho (Paraná).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 19.535,00.

PÚBLICO - 3.247 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).