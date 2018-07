ABC contrata Moacir Júnior para tomar o lugar de Zé Teodoro

Um dia após a saída de Zé Teodoro, a diretoria do ABC anunciou Moacir Júnior como novo técnico para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última semana, o comandante deixou o América-MG após a derrota para o Boa. Agora, terá a missão de salvar o time potiguar do rebaixamento.

No clube mineiro, Moacir Júnior fazia campanha regular, mas acabou prejudicada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta semana, o América perdeu 21 pontos por escalação irregular do lateral Eduardo. Com isso, despencou para a lanterna, com apenas 12 pontos. Embora caiba recurso, a situação é praticamente irreversível.

O novo treinador chega para alavancar a campanha do ABC, que está na 13.ª posição e soma 29 pontos, só a nove da zona de rebaixamento. A tendência é de que Moacir Júnior faça sua estreia neste sábado, às 16h10, contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 24.ª rodada da Série B.

O treinador também terá a oportunidade de comandar os potiguares nas quartas de final da Copa do Brasil, quando o ABC encara o Cruzeiro. Por chegar à fase atual, o clube acumulou uma premiação total de cerca de R$ 2 milhões.