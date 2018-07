ABC contrata técnico Gilmar Dal Pozzo para lugar de Josué Teixeira

Gilmar chegará a Natal ainda nesta segunda, quando será apresentado e terá o primeiro contato com o grupo de jogadores. Ele era o primeiro nome na lista da diretoria, que concentrou todos seus esforços para a assinatura do contrato. Mazola Júnior e até mesmo a manutenção do interino Ademir Fesan também foram especuladas nos bastidores.

Em março, antes de acertar com Josué Teixeira, o ABC tentou a contratação do técnico em substituição a Roberto Fonseca, mas não houve acordo.

O treinador tem 45 anos e concentrou seus trabalhos todos no sul do País. Começou como técnico do Veranópolis e no Rio Grande do Sul ainda dirigiu Pelotas e Novo Hamburgo. Em 2012, chegou à Chapecoense e entrou para a história ao colocar o clube nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. No ano passado dirigiu o Criciúma, rebaixado para a Série B.

No último sábado, o ABC só empatou com o Luverdense, por 1 a 1, no Frasqueirão, pela terceira rodada da Série B. O time volta a campo na sexta-feira, contra o Santa Cruz, às 19h30, em Pernambuco.