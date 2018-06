ABC de Natal anuncia venda de atacante Matheus para o Corinthians

O ABC (RN) anunciou a venda do atacante Matheus para o Corinthians. O jovem de 19 anos é o artilheiro brasileiro da temporada com nove gols marcados em oito jogos disputados. A contratação não foi confirmada oficialmente pelo time paulista.

"Artilheiro do Brasil, o atacante Matheus foi negociado com o @Corinthians e mandou um recado de despedida para a Frasqueira. Sucesso e até breve, matador!", publicou o clube potiguar no Twitter.

O jogador agradeceu o apoio da torcida e afirmou que está indo para um novo desafio, sem citar o clube de destino. "Estou aqui para agradecer a todos pelo apoio. Estou indo para um novo desafio e agradeço pelas oportunidades e por acreditarem em mim", disse Matheus, em vídeo divulgado pelo ABC.

O contrato de Matheus com o ABC era válido até 31 de julho. Portanto, ele estava livre para assinar pré-contrato com outro clube. O Corinthians deve pagar uma compensação ao clube nordestino, que tentará mantê-lo por mais dois jogos antes da ida do Corinthians.

No clube potiguar desde o ano passado, o jogador se destacou na equipe sub-19, subiu ao profissional para atuar na Série B e chamou a atenção de vários clubes. Dos seus nove gols, cinco foram no Campeonato Potiguar; os demais saíram na Copa do Nordeste.