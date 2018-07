ABC demite o técnico Gilmar Dal Pozzo após derrota contra o Paraná na Série B A quarta-feira foi de queda de técnicos na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a saída de René Simões do comando do Botafogo, foi a vez do ABC anunciar o fim do casamento com o técnico Gilmar Dal Pozzo. Os maus resultados no estádio Frasqueirão, em Natal, combinado com a goleada sofrida diante do Paraná por 4 a 1, na última terça, culminou com a mudança na comissão técnica para o restante da temporada.