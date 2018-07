ABC derrota Avaí fora de casa por 1 a 0 e entra no G-4 da Série B

FLORIANÓPOLIS - O G4 - zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo integrante. Após a vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, fora de casa, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, na nesta sexta-feira, em jogo válido pela 9ª rodada, o ABC assumiu a quarta posição com 16 pontos. Com o resultado, o Avaí fica na nona posição, com dez pontos ganhos.

Atuando em casa e motivado para reagir na competição, o Avaí começou a partida com tudo, pressionando o adversário. Logo com um minuto, o time criou a melhor oportunidade da primeira etapa. Depois de uma tabela com Cléber Santana, Eltinho apareceu livre dentro da área e chutou forte cruzado. A bola passou muito próxima da trave esquerda, mas foi para fora.

O técnico interino do Avaí, Raul Cabral, sofreu com lesões. Só no primeiro tempo, Júlio César e Paulo Sérgio precisaram deixar a partida lesionados. Com isso, o ABC aproveitou e tentou abrir o placar aos 36 minutos. Lúcio Flávio recebeu o passe de Xuxa e ficou de frente para o gol. O atacante demorou para finalizar e quando chutou a bola desviou no marcador e saiu em escanteio.

Na volta do intervalo, o técnico Zé Teodoro deixou o ABC mais ofensivo e foi para cima do Avaí. Aos quatro minutos, o meia João Henrique, que tinha acabado de entrar, recebeu na entrada da área e chutou forte, mas Vágner fez boa defesa. De tanto insistir, o time potiguar conseguiu balançar as redes aos 19 minutos da segunda etapa. Depois de cobrança de falta perfeita de Rogerinho, Lúcio Flávio subiu mais que toda a defesa e cabeceou forte em direção ao gol, sem chances para o goleiro Vágner.

Atrás no placar, o Avaí foi desesperado em busca do gol de empate, mas parou na boa atuação de Gilvan, que praticou três defesas difíceis.

Pela décima e última rodada antes da Copa do Mundo, o Avaí viaja até Juazeiro do Norte (CE) para encarar o Icasa, na próxima terça-feira, às 21h50. Já o ABC recebe o Náutico na mesma data e horário.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 1 ABC

AVAÍ - Vágner; Marrone, Antônio Carlos, Pablo e Eltinho; Júlio César (Eduardo Costa), Eduardo Neto, Tinga (Marquinhos) e Cléber Santana; Heber e Paulo Sérgio (Roberto). Técnico: Raul Cabral.

ABC - Gilvan, Madson (Patrick), Suéliton, Marlon e Luciano Amaral; Michel Schmöller, Michel Benhami, Rogerinho (Diego Jussani), Xuxa (João Henrique) e Liel; Lúcio Flávio. Técnico: Zé Teodoro.

GOL - Lúcio Flávio, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Morrone (Avaí); Diego Jussani, Liel, Luciano Amaral, Lúcio Flávio, Madson, Suélinton e Xuxa (ABC).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).