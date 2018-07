ABC derrota o Atlético-GO e se afasta da zona da degola

Na estreia do técnico Moacir Júnior, o ABC conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória por 2 a 0 diante do Atlético Goianiense, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 25.ª rodada, se afastando assim da zona de rebaixamento.

Com a vitória, o ABC quebra uma série de quatro tropeços seguidos e volta a figurar no meio da tabela de classificação, onde soma 32 pontos, abrindo uma boa vantagem da zona da degola. Por sua vez, o Atlético fica com a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols: -2 a -4. O clube goiano perdeu seus últimos dois confrontos na Série B.

Foi só o árbitro apitar o início do jogo que o Atlético se lançou ao ataque. O clube potiguar demorou para equilibrar a partida, mas quando fez, saiu para a pressão e abriu o marcador. Aos 16 minutos, Daniel cruzou, Rodrigo Silva imitou o atacante adversário, chutou o ar, mas a bola sobrou para Marcel, que, de chapa, acertou o ângulo de Márcio.

Atrás do placar, o Atlético precisou abrir a defesa e sair em busca do empate na segunda etapa. E criou três boas chances, todas defendidas pelo goleiro Camilo. O lateral-direito Jonas ainda acertou o travessão, mas não empatou. O castigo veio aos 30 minutos. Na primeira boa chance do ABC na segunda etapa, Rodrigo Silva ganhou de Lino e tocou na saída do goleiro Márcio, decretando números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a 26.ª, o ABC enfrenta o Icasa neste sábado, às 21 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). Do outro lado, o Atlético tem pela frente a Portuguesa no mesmo dia e horário, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 0 ATLÉTICO-GO

ABC - Camilo; Madson, Suéliton, Marlon e Luciano; Fabio Bahia, Marcelo, Daniel Amora (Liel) e Rogerinho; João Paulo (João Henrique) e Rodrigo Silva (Beto). Técnico: Moacir Júnior.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Artur, Lino e Feltri; Marcus Winícius, Bambu, Luciano Sorriso (Juninho) e Jorginho; André Luís (Diogo Campos) e Josimar (Yago). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Marcelo, aos 16 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Silva, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Madson, Sueliton e João Henrique (ABC); Luciano Sorriso e Jonas (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA - R$ 19.580,00.

PÚBLICO - 2.344 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).