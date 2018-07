ABC é campeão da Série C ao empatar por 0 a 0 com o Ituiutaba

SÃO PAULO - O ABC fez história neste sábado. Ao empatar por 0 a 0 com o Ituiutaba, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), no jogo de volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro, o time potiguar conquistou pela primeira vez um título de caráter nacional.

No primeiro jogo, realizado em Uberlândia (MG), o ABC venceu por 1 a 0, com gol de Cascata. Este resultado fez o time alvinegro depender de até um empate para levar a taça da competição.

Além de Ituiutaba e ABC, Salgueiro e Criciúma também garantiram o acesso à Série B do próximo ano. Foram rebaixados para a quarta divisão: São Raimundo-PA, Gama, Alecrim e Juventude.