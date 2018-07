ABC e Joinville ficam no empate sem gols em Natal O ABC foi muito superior em campo e por isso o empate sem gols tem que ser comemorado pelo Joinville, mas o resultado da noite deste sábado não agradou nenhum dos dois: um perdeu a chance de encostar nos líderes e o outro segue sem vencer, amargando a lanterna. A partida fechou a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e foi realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal.