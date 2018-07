ABC e Luverdense empatam em Natal e ficam em posições intermediárias na Série B

O resultado foi justo e deixou ambos com quatro pontos. O ABC é agora o oitavo colocado, uma posição na frente do time do Mato Grosso pelo saldo de gols: 1 a 0.

Os dois times foram escalados, teoricamente, no ataque, com três atacantes. E isso abriu a perspectiva de um jogo aberto, ao estilo toma lá, dá cá. E quem saiu na frente foi o visitante, em um "frangaço" do goleiro Saulo, emprestado pelo Sport. Ele deixou a bola passar entre as pernas após um chute de longe de Ciro, aos nove minutos.

Mas o ABC não se incomodou e manteve a mesma disposição, agora para buscar o empate. De tanto insistir conseguiu aos 35 minutos, quando Fabinho Alves disparou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou na medida. A bola passou pela defesa e pelo goleiro Edson para chegar do outro lado. Kayke só encostou de cabeça para as redes.

No primeiro tempo, o time do Mato Grosso já tinha perdido o zagueiro Montoya machucado e substituído por Wallace. Mas o técnico Junior Rocha mexeu no intervalo para ganhar mais força ofensiva. Colocou Diego Rosa no lugar de Luiz Eduardo. Ao mesmo tempo, no entanto, o Luverdense recuou muito, se posicionou no setor defensivo e passou a sofrer pressão do clube potiguar.

Mas a única jogada real para o ABC marcar o segundo gol aconteceu aos cinco minutos. Ronaldo Mendes cobrou falta para a área, a defesa não cortou e Kayke apareceu entre os zagueiros para cabecear à queima-roupa, só que nas mãos do goleiro Edson. Depois disso, não houve mais nenhum lance perigoso. O Luverdense passou a ser mais cauteloso e segurou o empate.

Pela quarta rodada, na próxima sexta-feira, às 19h30, o ABC vai até o Recife para medir forças contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda. No sábado, às 21 horas, o Luverdense vai enfrentar o Macaé, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 1 LUVERDENSE

ABC - Saulo; Reginaldo, Suéliton, Leandro Amaro e Lima; Fábio Bahia, Dedé (Rafael Miranda) e Erivelton (Bruno Luís); Fabinho Alves (Chiclete), Ronaldo Mendes e Kayke. Técnico: Ademir Fesan (interino).

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Montoya (Wallace), Everton e Paulinho; Michel (Junior Terceiro), Ricardo e Osman; Rafael Tavares, Ciro e Luiz Eduardo (Diego Rosa). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Ciro, aos 9, e Kayke, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Amaro (ABC); Raul Prata, Montoya e Paulinho (Luverdense).

ÁRBITRO - Clizaldo Di Pace França (PB).

RENDA - R$ 23.485,00.

PÚBLICO - 2.754 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).