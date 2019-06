ABC e Paysandu se complicam e Ferroviário dispara na ponta de grupo da Série C

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C contou com duas partidas válidas pelo Grupo A neste sábado. O Ferroviário-CE venceu e segue na liderança isolada, enquanto o Sampaio Corrêa subiu provisoriamente para segundo lugar e complicou ainda mais vida do lanterna ABC. Pelo Grupo B, o Paysandu empatou em casa e saiu de campo vaiado.

O Ferroviário entrou em campo sem chance alguma de perder a liderança, mas fez a lição de casa, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Imperatriz-MA, no estádio Presidente Vargas. Essa foi a terceira vitória seguida do time cearense, que chegou aos 19 pontos, 11 a mais que o Imperatriz, sexto colocado.

A distância do líder para o Sampaio Corrêa, segundo colocado no momento, é de cinco pontos. O vice-líder provisório foi a campo no Castelão e somou o 14º ponto ao conquistar um triunfo por 1 a 0 sobre o ABC, afundado na lanterna, com quatro pontos.

A partida marcou a estreia do técnico Roberto Fernandes no comando do ABC no lugar de Sérgio Soares. A segunda colocação ainda pode ser tomada do Sampaio Corrêa por Santa Cruz e Botafogo-PB, ambos com 12 pontos, ou Náutico, com 11.

Em jogo isolado do Grupo B, Paysandu e Luverdense empataram sem gols no Mangueirão. Apesar de ainda estar no G4, em quarto lugar, com dez pontos, o time paraense não vence há cinco rodadas, cenário que motivou vaias, gritos de protesto e até objetos atirados ao gramado após o fim da partida. O Luverdense é o vice-lanterna, com seis pontos. A rodada vai ter quatro jogos neste domingo e outro na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da oitava rodada:

Quinta-feira

São José-RS 1 x 0 Remo-PA

Sexta-feira

Juventude-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Sábado

Ferroviário-CE 2 x 1 Imperatriz-MA

Paysandu-PA 0 x 0 Luverdense-MT

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 ABC-RN

Domingo

16h

Treze-PB x Confiança-SE

Boa Esporte-MG x Ypiranga-RS

18h

Náutico-PE x Botafogo-PB

19h

Atlético-AC x Tombense-MG

Segunda-feira

20h

Globo-RN x Santa Cruz-PE