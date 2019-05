ABC e Volta Redonda perdem o 100% e Santa Cruz leva 3 do Ferroviário na Série C

O principal destaque da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, com quatro jogos, foi a vitória do Ferroviário-CE sobre o Santa Cruz por 3 a 0. Volta Redonda e ABC queriam manter os 100% de aproveitamento, mas ambos não foram além de empates em seus compromissos.

Na Arena Castelão, o Ferroviário tratou logo de dar cabo ao jogo, marcando dois gols no primeiro tempo, com Leanderson e Léo Jaime. No começo do segundo tempo, Caxito completou o placar. No outro jogo do Grupo A, em Campina Grande (PB), no estádio Presidente Vargas, Treze e ABC empataram por 0 a 0.

A classificação no Grupo A está equilibrada. Ferroviário, Sampaio Corrêa e ABC têm quatro pontos, seguido pelo Náutico, com três, fechando a zona de classificação. Seguido por Imperatriz e Globo-RN, com três, Botafogo-PB e Treze-P, com dois, Santa Cruz, com um, e o Confiança ainda sem pontuar.

Pelo Grupo B, o Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Boa, em Varginha (MG). No Acre, o Atlético empatou por 1 a 1 com o Ypiranga-RS. Depois destes jogos, o Volta Redonda tem quatro pontos, assim como São José-RS e Remo.

A zona de classificação é completada pelo Paysandu, com três pontos, mas que pode assumir a liderança isolada nesta segunda-feira. Receberá na Curuzu o Tombense-MG, que apresenta apenas um ponto até agora.

Na primeira fase da Série C, os 20 participantes estão divididos em dois grupos de dez times. Eles se enfrentam entre si em dois turnos - 18 rodadas. Depois disso, os quatro melhores de cada grupo avançam, enquanto os dois piores serão rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 2ª rodada da Série C:

Sábado

São José-RS 2 x 0 Luverdense-MT

Globo-RN 2 x 0 Confiança-SE

Sampaio Corrêa 1 x 1 Botafogo-PB

Juventude 1 x 1 Remo-PA

Náutico-PE 4 x 2 Imperatriz-MA

Domingo

Treze-PB 0 x 0 ABC-RN

Boa-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Ferroviário-CE 3 x 0 Santa Cruz-PE

Atlético-AC 1 x 1 Ypiranga-RS

Segunda-feira

20h

Paysandu-PA x Tombense-MG