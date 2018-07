ABC empata com o São Caetano e deixa o G-4

Sem perder há cinco jogos, o time potiguar chegou aos 22 pontos e se encontra na quinta colocação, atrás apenas de Portuguesa, Ponte Preta, Paraná e Náutico. Por outro lado, o São Caetano caiu para a 16.ª posição, com 15 pontos, dois a mais que o Salgueiro, primeiro da zona de rebaixamento.

Precisando da vitória para não deixar o G-4, o ABC partiu para cima e assustou em dois chutes seguidos de fora da área. O primeiro com Pio, que foi defendido por Luiz, e depois com Cascata, para fora.

No entanto, o São Caetano abriu o placar aos 24 minutos. Souza cobrou falta com perfeição e sem chances para Wellington. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Melhor em campo, o time visitante ampliou aos 35 minutos. Artur ganhou no corpo de Renatinho Potiguar, invadiu a área e bateu rasteiro, por baixo do corpo do goleiro.

Na sequência, o ABC descontou com Éderson, que arriscou de fora da área e acertou o canto de Luiz, que já tinha feito antes pelo menos três grandes defesas.

Atrás do marcador, o ABC voltou melhor do intervalo e criou duas boas oportunidades. Em uma delas, Renatinho Potiguar tentou o cruzamento e quase enganou Luiz, que espalmou para escanteio. O tão procurado gol de empate saiu aos 25 minutos. Cascata foi até a linha de fundo e bateu cruzado. A bola passou por todo mundo, menos por Leandrão, que completou de carrinho. Os donos da casa ainda tentaram a virada, mas esbarraram em boas defesas do goleiro adversário.

O ABC volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o ASA, às 19h30, em Arapiraca, pela 14.ª rodada. Enquanto isso, o São Caetano terá pela frente o Paraná no sábado, às 16h20, no Estádio Anacleto Campanella, na região do ABC.

FICHA TÉCNICA:

ABC 2 x 2 São Caetano

ABC - Wellington; Pio (Samuel), Tiago Garça, Alessandro Lopes e Renatinho Potiguar; Bileu, Marcus Vinícius, Makelelê e Cascata; Malaquias (Éderson) e Leandrão (Felipe Alves). Técnico - Leandro Campos.

São Caetano - Luiz; Arthur, Thiago Martinelli, Eli Sabiá e Diego (Révson); Ricardo Conceição, Souza, Aílton (Willian Favonni) e Luciano Mandi (Fernandes); Antônio Flávio e Nunes. Técnico - Vadão.

Gols - Souza aos 23, Artur, aos 35, e Éderson, aos 40 minutos do primeiro tempo. Leandrão, aos 25 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Rogério Lima da Rocha (SE).

Cartões Amarelos - Makelelê, Antônio Flávio, Bileu, Souza, Diego, Leandrão e Luiz.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)