ABC encerra jejum de 11 jogos sem vitória e bate Boa pela Série B

Com salários atrasados, ameaça de greve e protesto do elenco ao não se concentrar, o ABC finalmente voltou a comemorar uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 11 jogos de jejum e diante de um pequeno público, que não chegou a 900 torcedores, venceu neste sábado o Boa por 1 a 0, na Arena das Dunas, em jogo válido pela 29.ª rodada. O gol foi marcado por Dalberto aos 42 minutos do segundo tempo.

+Classificação da Série B

Apesar do reencontro com a vitória, o ABC segue na lanterna, com 21 pontos, praticamente rebaixado para a Série C. O Boa, por sua vez, ficou com 37 pontos, na zona intermediária da classificação.

O ABC tentou se impor desde os primeiros minutos, mas mostrou muitas limitações técnicas e teve dificuldades para levar perigo ao gol adversário. De qualquer maneira, o Boa também não mostrava muita inspiração e priorizou a defesa para ter a chance de surpreender nos contra-ataques. As chances reais de gol só foram criadas no final do primeiro tempo e os dois goleiros fizeram boas defesas.

No retorno para a etapa complementar, o ritmo do jogo melhorou. Os times mostraram mais recursos ofensivos e menos nervosismo com a bola nos pés. O meia Thaciano, que voltou do intervalo no lugar do atacante Rodolfo, renovou o Boa e fez a bola chegar com perigo ao gol adversário em diversas oportunidades.

O ABC também teve uma melhora no setor ofensivo, com a entrada de Matheus. Ele mostrou personalidade e foi uma das principais armas da equipe potiguar para tentar surpreender o time mineiro. Matheus bem que poderia ser o herói da noite, mas isso ficou a cargo de Dalberto, que recebeu cruzamento de Fabinho aos 42 minutos do segundo para marcar o gol da vitória.

As duas equipes voltam a campo às 19h15 da próxima terça-feira, para jogar a 30.ª rodada. O ABC vai a Campinas enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro, enquanto o Boa recebe o Internacional no estádio do Melão.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 0 BOA

ABC - Edson; Arez, Tonhão, Márcio Passos e Daniel Nazaré; Djavan, Felipe Guedes, Vitor Júnior (Dalberto), Berguinho (Fabinho) e Fessin; Jean Carlos (Matheus). Técnico: Itamar Schulle.

BOA - Fabrício; Igor, Caíque, Douglas Assis e Paulinho; Diones, Geandro e Lucas Hulk (Radamés); Reis (Gil), Wesley e Rodolfo (Thaciano). Técnico: Nedo Xavier.

GOL - Dalberto, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Jean Carlos, Márcio Passos, Tonhão e Vitor Júnior (ABC); Lucas Hulk, Radamés e Geandro (Boa).

RENDA - R$ 9.430,00.

PÚBLICO - 888 pagantes (896 total).

LOCAL - Arena das Dunas, Natal (RN).