ABC faz dever de casa, bate Americana e fica na Série B

RECIFE - Se ainda havia uma mínima chance do ABC ser rebaixado para a Série C, ela acabou com a justa vitória, por 3 a 1, sobre o Americana, na tarde deste sábado, 26, pela 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado em Recife, no Estádio do Arruda, porque o time potiguar cumpriu pena de perda de mando.

O ABC chegou para a segunda rodada precisando apenas de um empate para se manter na Série B. Mas, com a vitória, o time afastou de vez o perigo de rebaixamento e terminou na décima colocação, com 53 pontos.

O Americana ainda tinha uma remota chance de acesso à Série A, porém dependia da vitória e de uma grande combinação de resultados, fato que não aconteceu. O time paulista encerra a Série B na oitava colocação, com 56 pontos.

No primeiro tempo. o Americana esteve melhor, porém o ABC foi quem abriu o placar. Aos 38 minutos, Cascata fez boa jogada e tocou para Leandrão, que só teve o trabalho de tirar a bola do goleiro do time paulista.

Na segunda etapa, o ABC foi mais incisivo ao ataque e conseguiu marcar mais dois gols. Aos quatro minutos, Cascata fez outra boa jogada e tocou para Jerson, que driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

Aos 27 minutos, Leandrão recebeu de Jerson e chutou firme para marcar o terceiro gol do ABC. O Americana descontou aos 39 pontos, com Charles, que aproveitou cruzamento e marcou, de cabeça.

ABC 3 x 1 AMERICANA

ABC - Wellington; Pio, Alessandro Lopes, Leonardo e Renatinho Potiguar; Bileo, Ricardo Oliveira, Jerson (Rômulo) e Cascata; Lins (Makelele) e Leandrão. Técnico - Leandro Campos.

Americana - Saulo; Luiz Felipe, Airton, Helton e Anderson Luiz; Gercimar (Zaboto), César Santiago, Paulinho e Válber (Fran); Charles e André Luiz (Júlio César). Técnico Roberto Fernandes.

Gols - Leandrão, aos 38 minutos do primeiro tempo. Jerson, aos 4, Leandrão, aos 27, e Charles, aos 39 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Fabrício Neves Correa (RS)

Cartões amarelos - Gercimar, Charles, Bileo e Cascata.

Público e renda - Não disponíveis.

Local - Estádio do Arruda, em Recife (PE).