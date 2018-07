ABC ganha de virada e tira o Joinville da liderança da Série B

Depois de sair perdendo na primeira etapa e pressionar durante todo o segundo tempo, o ABC conseguiu a virada por 2 a 1 diante do Joinville, nesta sexta-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal, em confronto válido pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jael abriu o placar para os visitantes, mas Renato marcou duas vezes e garantiu a vitória.

Com o resultado, o ABC chegou aos 20 pontos e segue na briga pelo G4. O Joinville, por sua vez, segue com 23 pontos, dentro da zona de classificação, mas agora na vice-liderança. Tem a mesma pontuação do América-MG, mas leva desvantagem no saldo de gols: 9 a 5.

Atuando fora de casa, o Joinville começou bem a partida diante do ABC, mas bastaram alguns minutos para que os mandantes tomassem conta do confronto. O time de Natal pecou no preciosismo e perdeu algumas oportunidades, principalmente nas bolas aéreas.

Do outro lado, o Joinville contava com o artilheiro Jael, que, quando teve a chance, não desperdiçou. O atacante aproveitou cruzamento de Marcelo Costa e subiu mais alto que toda a defesa adversária para abrir o placar, de cabeça, já no fim da primeira etapa, aos 41 minutos.

Com a vantagem no marcador, o Joinville abriu mão de atacar no segundo tempo, dando grande liberdade ofensiva para o ABC. A tática de apostar no contra-ataque custou caro aos visitantes. Depois de tanto insistir, o time potiguar chegou ao empate com Renato, que chutou forte e viu a bola desviar em Anderson Conceição antes de balançar as redes. Isso aos 26 minutos.

Embalado, o time de Natal partiu em busca da virada e conseguiu novamente com Renato, que acertou lindo chute de esquerda de fora da área dando números finais ao confronto. A virada aconteceu aos 35 minutos, gerando muita reclamação da defesa, que pedia uma falta anterior ao lance do gol. O capitão Bruno Aguiar foi expulso por reclamar demais.

O ABC volta a campo no próximo sábado para encarar o Paraná, fora de casa, no estádio Durival de Britto, às 21 horas. Já o Joinville joga no mesmo dia, às 16h20, em casa, contra o Avaí. Os jogos são válidos pela 13.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 1 JOINVILLE

ABC - Camilo; Renato, Sueliton, Marlon e Luciano Amaral; Fábio Bahia, Michel, Júnior Timbó e Xuxa (Lúcio Flávio); Gilmar (João Henrique) e Rodrigo Silva. Técnico: Zé Teodoro.

JOINVILLE - Oliveira; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Anderson Conceição e Murilo; Naldo (Fabinho), Washington, Everton e Marcelo Costa (Eduardo Ramos); Edigar Junior (Daniel Pereira) e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Jael, aos 41 minutos do primeiro tempo; Renato, aos 26 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Sueliton e João Henrique (ABC); Edson Ratinho, Naldo e Fabinho (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Aguiar e Everton (Joinville).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 41.125,00.

PÚBLICO - 2.990 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).