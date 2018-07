ABC ganha em Goiás e escapa do descenso na Série B

O ABC selou a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, ao derrotar o moribundo Vila Nova por 5 a 3, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela abertura da 37.ª e penúltima rodada. A partida marcou o pior público da competição. Apenas 126 pagantes assistiram a partida.

Rebaixado, com 29 pontos na penúltima posição, o Vila Nova se despede da Série B contra a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo, enquanto que o ABC, que chegou aos 48 pontos e não pode mais ser alcançado pelos times próximos da zona de rebaixamento, cumpre tabela contra o Bragantino, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Com um time recheado de muitos jovens, visando a próxima temporada, o Vila Nova surpreendeu no começo da partida e abriu o placar logo aos 11 minutos. O meia Mateus Anderson aproveitou corte errado da defesa, limpou o goleiro Gilvan e finalizou para o gol vazio.

Apesar do começo promissor, o time da casa não mostrou força e sofreu empate três minutos depois. João Paulo fez grande jogada pelo lado esquerdo e rolou para Samuel. Em velocidade, o lateral invadiu a área e finalizou para o gol.

Os visitantes aproveitaram o embalo para desempatar logo em seguida. Após cobrança de escanteio da esquerda, Diego Jussani, na primeira trave, desviou de cabeça e marcou, aos 21 minutos. Sem fazer muito esforço, o ABC controlou a partida e ampliou aos 31. Em nova jogada pelo lado esquerdo, João Paulo passou por dois marcadores, deixou o goleiro na saudade e cruzou para Ronaldo Mendes cabecear para as redes.

Debaixo de muita chuva, os times fizeram um segundo tempo movimentado, com boas chances dos dois lados. O jovem ataque do Vila Nova chegou a acertar o travessão de Gilvan em finalização de fora da área de Vitor Melo. Aos 29 minutos, os potiguares ampliaram com Madson. O lateral aproveitou rebote do goleiro finalizou para o gol vazio.

O ABC não teve nem tempo para comemorar, pois no lance seguinte Felipe Macena diminuiu após bate-rebate na área. Com bastante espaço para atacar, o ABC transformou o placar em goleada após jogada individual de João Paulo aos 34 minutos. Mas Ítallo ainda diminuiu aos 42 para o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 3 x 5 ABC

VILA NOVA - Leonardo Diniz; Wanderson Lima, Wellington, Bruno Bera e Hugo (Vitor Melo); Leonardo, Felipe Macena, Mateus Anderson, Paulinho (Júlio Vinícius) e Lucas Sotero (Caio); Ítallo. Técnico: Wladimir Araújo.

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Diego Jussani e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Marcel (Somália) e Ronado Mendes (Xuxa); João Paulo (João Henrique) e Rodrigo Silva. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Matheus Anderson, aos 11, Samuel, aos 14, Diego Jussani, aos 21, e Ronaldo Mendes, aos 31 minutos do primeiro tempo; Madson, aos 29, Felipe Macena, aos 30, João Paulo, aos 34, e Ítallo, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Amora e Marcel (ABC).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 1.625,00.

PÚBLICO - 126 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).